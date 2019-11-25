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Eski vekillerin çakar lamba kullanacağı iddialarına bakanlıktan yalanlama

İçişleri Bakanlığı, eski milletvekillerinin çakar lamba kullanma hakkının olduğu iddialarını yalanladı.

25.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:30Eski vekillerin çakar lamba kullanacağı iddialarına bakanlıktan yalanlama
İçişleri Bakanlığı, eski milletvekillerinin çakar lamba kullanma hakkının olduğu iddialarını yalanladı.
İçişleri Bakanlığından, son torba kanuna atılan bir madde ile çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönünde bir iddialarla ilgili yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan kamuoyunda çakar olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımının engellenmesi amacıyla; geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca 24 2019 tarihinde onaylanarak 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, "Bu usul ve esaslar Karayolları Trafik Kanunun 71'inci maddesi kapsamında zorunlu hallerde; ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetlerinin araçları ve risk tehdit değerlendirmesi kapsamında Devletin en üst protokolündeki makamların emir ve zatlarına verilen araçların geçiş üstünlüklerini nasıl kullanacağı, uymayanlar hakkında yapılacak işlemler açık bir şekilde düzenlemiştir. İddia edildiği gibi düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülüp genel kurula sevk edilen düzenlemelerde de böyle bir madde yer almadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımız nezdinde olumsuzluklara sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımı ve başta güvenlik şerit ihlali gibi Trafik güvenliğini tehlikeye atan haksız geçiş üstünlüğü ihlalleri ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla ve ara vermeden devam edecektir" denildi.
(İHA)

Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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