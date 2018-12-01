Eski Yardımcı Hakem Fahri Durmuş Vefat Etti

Eski yardımcı hakem Fahri Durmuş geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eski Üst Klasman yardımcı hakemi Fahri Durmuş'un geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Fahri Durmuş'un cenazesi 1 Aralık
2018 Cumartesi günü Ceyhan
'ın Tatlıkuyu Köyü'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu
olarak Fahri Durmuş'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:27