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Bahçeli'nin eski yardımcısını Bülent Yahnici: Onu artık tanıyamıyorum

Bir dönem MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Şevket Bülent Yahnici, MHP lideri Bahçeli'nin 'Kanal İstanbul' yorumu sonrası yaptığı açıklamada "Onu artık tanıyamıyorum. Anlamak mümkün değil" dedi.

26.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:18

MHP eski Genel Başkan Yarcımcısı Şevket Bülent Yahnici, Devlet Bahçeli için "Onu artık tanıyamıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir dönem MHP'de Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Şevket Bülent Yahnici, TV5'te yayınlanan, Mehmet Ali Kayacı'nın sunup yönettiği Buluşma Noktası isimli programa konuk oldu. Kanal Projesi' hakkında değerlendirmelerde bulunan Yahnici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şevket Bülent Yahnici ve Devlet Bahçeli

"BAHÇELİ'Yİ TANIYAMIYORUM"

Bahçeli'nin Kanal İstanbul hakkında geçmişte söylediği sözlerle bugün söyledikleri arasındaki farkı değerlendiren Yahnici, "Ben Genel Başkan Yardımcısıydım ama tanıyamıyorum" dedi.Şevket Bülent Yahnici, Devlet Bahçeli'nin Kanal İstanbul'dan rahatsızlık duyanları 'şuursuz' ve 'gayri milli' olmakla suçlamasına dair bir soru üzerine şunları söyledi:

"ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"Eski ifadesi farklıydı. 2011'de Haliç Kongre Merkezi'nde Sayın Erdoğan, ilk defa bu açıklamayı yaptığında, Sayın Bahçeli'nin zehir zemberek, Kanal İstanbul'la ilgili bir açıklaması vardı. İkisinin aynı kişi olduğu tartışma götürmez de, anlamak mümkün değil. Ben anlamadım. Kim anlar? Ben Genel Başkan Yardımcısıydım ama tanıyamıyorum. 2011'de Kanal İstanbul'u 'çılgınların çılgın projesi' diye ifade eden, ifade buyuran Sayın Bahçeli, bugün ne oldu da acaba, 'Kanal İstanbul'a karşı duranlar hain' demektedir?"

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Bahçeli'nin eski yardımcısını Bülent Yahnici: Onu artık tanıyamıyorum

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