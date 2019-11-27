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Eski Yargıtay üyesi Albayrak, FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Albayrak'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 9 yıl hapis cezası verildi.

27.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:54Eski Yargıtay üyesi Albayrak, FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Eski üyesi Mustafa Albayrak'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 9 yıl hapis cezası verildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Albayrak ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Albayrak, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
Albayrak ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.
Karar
Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.
Mustafa Albayrak'a, "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1'inci maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
Heyet, sanığın uzun süre firari olmasını ve duruşmalardaki tavrını dikkate alarak, cezada TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulamadı.
Ankara Şehir Hastanesince verilen rapor doğrultusunda sağlık durumu dikkate alınarak, Albayrak hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.
Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Mustafa Albayrak, Yargıtay, Güncel

Kaynak: AA

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