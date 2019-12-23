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Eski Yargıtay üyesi İrfan Vural FETÖ üyeliğinden beraat etti

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılanan eski Yargıtay üyesi İrfan Vural beraat etti.

23.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:58 Eski Yargıtay üyesi İrfan Vural FETÖ üyeliğinden beraat etti
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılanan eski Yargıtay üyesi İrfan Vural beraat etti.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Vural ile avukatları katıldı.
Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'na esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere söz verildi.
Savcı Keleşoğlu, suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca Vural'ın beraatini talep etti.
Sanık Vural da örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.
Vural ve avukatlarının savunmalarını tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.
Karar
Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy çokluğuyla aldığı karar, Daire Başkanı Alikanoğlu tarafından açıklandı.
"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan açılan davada yüklenen suçun işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca Vural'ın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını da kararlaştırıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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