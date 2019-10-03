Eski Yargıtay üyesi Özkan'a hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mehmet Özkan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özkan ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Özkan, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Özkan ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Karar

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar heyete başkanlık yapan daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Mehmet Özkan'a FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.

TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Özkan hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Kaynak: AA