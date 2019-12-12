Eski Yargıtay Üyesi Zafer Turanlı'ya FETÖ üyeliğinden beraat

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanan eski Yargıtay üyesi Zafer Turanlı beraat etti.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Turanlı ve avukatı katıldı.

Duruşmada Turanlı ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Örgüt içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün sivil imamlarıyla ortak baz sinyallerinin tespit edildiği kaydedilen Turanlı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgüt üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul edemeyeceğini dile getiren Turanlı, beraatine karar verilmesini istedi.

Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan açılan davada yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca sanık Zafer Turanlı'nın beraatine hükmetti.

Kaynak: AA