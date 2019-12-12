Haberler » Güncel » Eski Yargıtay Üyesi Zafer Turanlı'ya FETÖ üyeliğinden beraat - Haber

Eski Yargıtay Üyesi Zafer Turanlı'ya FETÖ üyeliğinden beraat

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanan eski Yargıtay üyesi Zafer Turanlı beraat etti.

12.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:44Eski Yargıtay Üyesi Zafer Turanlı'ya FETÖ üyeliğinden beraat
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanan eski Yargıtay üyesi Zafer Turanlı beraat etti.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Turanlı ve avukatı katıldı.
Duruşmada Turanlı ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.
Örgüt içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün sivil imamlarıyla ortak baz sinyallerinin tespit edildiği kaydedilen Turanlı, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Örgüt üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul edemeyeceğini dile getiren Turanlı, beraatine karar verilmesini istedi.
Karar
Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.
Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan açılan davada yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca sanık Zafer Turanlı'nın beraatine hükmetti.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:18 Arabuluculuk sınavını geçemeyen Tunç: Yoruma dayalı sorular vardı - Haber
12:13 Başkan Pekmezci şampiyonları ödüllendirdi - Haber
12:13 Çankaya Belediyesinden enerji kimlik belgesi kolaylığı - Haber
12:13 Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız çalışıyor - Haber
12:13 Sağlık Müdürlüğü Aras Elektrik ile indirim protokollü imzaladı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
12.12.2019 12:20:57