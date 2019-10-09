Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den beraat

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Yargıtay üyesi Ayşe Serpil Altıntaş'ın beraatine karar verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Altıntaş ile avukatı katıldı.

Duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaada, sanık Altıntaş'ın beraatine karar verilmesi istendi.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin süre talep etmeyen Altıntaş savunmasını yaptı. Eski Yargıtay üyesi Altıntaş, örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Altıntaş ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy çokluğuyla aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan açılan davada yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca sanık Ayşe Serpil Altıntaş'ın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da karar verdi.

Dördüncü beraat kararı

Bu karar, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ndeki duruşmalarda verilen dördüncü beraat kararı oldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, daha önce de darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Başsavcısı olarak görevlendirilen eski Askeri Yargıtay Üyesi Yusuf Tamer Çetin, eski Yargıtay Üyesi Necmi Özer ile eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçam'ın beraatine hükmedilmişti.

Kaynak: AA