Eski Zabıt Katibine Fetö'den Hapis

14 Aralık 2018 Cuma 14:39



14 Aralık 2018 Cuma 14:39

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen zabıt katibi Mehmet Abdi, "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Abdi ile avukatı katıldı.Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Abdi, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Abdi, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin iddianamedeki yazışma içerikleri ve tespitlerini de reddeden Abdi, bu uygulamayı cezaevindeyken duyduğunu söyledi.Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Abdi, beraat talebinde bulundu.Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.Sanık Abdi'ye, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.