Haberler » Spor » Eskici, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini sporcularla birlikte izledi - Spor

Eskici, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini sporcularla birlikte izledi

Türkiye ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu edinen Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici sporcularla birlikte izledi.

24.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:38Eskici, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini sporcularla birlikte izledi
ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu edinen Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici sporcularla birlikte izledi.

İlk dünya rekoruna imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 46 Dünya Rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, bisiklet, güreş ve taekwondo sporcularıyla izledi.

Muhteşem bir film olduğunu belirten sporcular, bu imkanı sağladığı için İl Müdürü Murat Eskici'ye teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Naim Süleymanoğlu, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:12 Spor camiasından 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
12:06 İBB, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na rekor sporcu sayısıyla katılımı hedefliyor
12:04 Burak Yılmaz'ın "Ben Beşiktaşlıyım" sözü paylaşım rekoru kırıyor!
12:03 Amasya'da Gaziantep Polisgücü'nden rakiplere gol yağmuru
12:02 Burak Yılmaz'a büyük destek
10:41 Galatasaray Arda Turan'ı isterse, Başakşehir transfere onay verecek
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:24 Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini donduruyor
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
01:12 Geriden gelip River Plate'i devirdiler! Libertadores Kupası Flamengo'nun
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
24.11.2019 12:18:54