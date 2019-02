Eskiden kitaplar beddua ile korunuyordu

Can Orhun, Ex-libris ya da Pertev Efendi'nin Olağanüstü Yolculuğu ile okuyucularının karşısına çıktı.

Edebiyat dünyasına Yusuf'un Limanları ile giriş yapan Can Orhun, Ex-libris ya da Pertev Efendi'nin Olağanüstü Yolculuğu ile okuyucularının karşısına bir kez daha çıktı. Osmanlı dönemin ticari, siyasi ve sanatsal gerçekleriyle kurgulanan roman, yüzyıllar öncesinin atmosferini birebir yansıtıyor. Kendine has bir üsluba sahip roman, okuyucuyu her sayfada kendine daha çok bağlıyor. Romanın en çok dikkat çeken farkı ise bir sonraki gelişmenin tahmin edilemez olması. Bu yüzden sayfalar sadece tutkuyla değil, heyecanla çevriliyor.

New Yok Times arşivi, Corvina Kütüphanesi ve el yazması kurguya yön verdi

Orhun, yeni romanı hakkında şu bilgileri veriyor: "Döneme ait olayları araştırmak ve bunların kitabın kurgusu içerisinde nasıl yer alabileceğini planlamak en az kitabı yazarken çıktığım zihinsel yolculuk kadar sürükleyici oldu. Üstelik ne zaman biteceğini, bir sonraki yolun nereye varacağını, olayların kurguyu ya da kahramanlarını nereye sürükleyeceğini bilemediğim bir yolculuk. New Yok Times Gazetesi'nin arşivlerinde karşılaştığım ve Macaristan'daki Corvina Kütüphanesi'nde gördüğüm Sultan Abdülhamid ile ilgili 19. yüzyıla ait bir haber kurguda belli bir yolu izlememi sağladı.Ortaçağ manastırına ait olduğu söylenen el yazmasındaki beddua ise gidişata bambaşka bir yön verdi."

Kaynak: Bültenler