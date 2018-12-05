Eskigediz Protokolünden Vali Toraman'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:04



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:04

Kütahya'nın Eskigediz Beldesi Belediye Başkanı ve AK Parti heyeti, Vali Ömer Toraman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Eskigediz Ak Parti Belde Başkanı İbrahim Aktan, Belediye Meclis Üyelerinden Murat Çakmak ve Osman Yılmaz, Kütahya'da görevine başlayan Vali Ömer Toraman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Toraman'a Kütahya'daki yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Şimşek, günün anısına Eskigediz Beldesi'nin Simgesi "Ahşap Maket Ev" takdim etti.Ziyarette Vali Toraman'a Eskigediz Belediyesi ve devlet eliyle yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Belediye Başkanı Ercan Şimşek, "Valimiz Ömer Toraman'a hayırlı olsun dileklerimizi iletetip görevinde üstün başarılar diledik. Ülkemize, Kütahya'mıza ve Eskigediz'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Vali Toraman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eskigediz heyetine nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.(YD-EFE) - KÜTAHYA