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Eskil'den İdlib'e 2 tır gıda yardımı yola çıktı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, içinde gıda malzemeleri yüklü 2 tır İdlib'teki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

04.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:08Eskil'den İdlib'e 2 tır gıda yardımı yola çıktı
Aksaray'ın ilçesinde, içinde gıda malzemeleri yüklü 2 tır 'teki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Eskil Belediyesi öncülüğünde düzenlenen kampanyalarda toplanan 2 tır insani yardım malzemesi yapılan dualarla bölgeye gönderildi.
Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, törende yaptığı konuşmada yok edilmeye çalışılan bir milletin elinden tutmak için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.
Savaşta en mağdur kesimin çocuklar, hastalar ve yaşlılar olduğunu aktaran Belgemen, şunları kaydetti:
"İdlib'de yaşanan savaş mağduru kardeşlerimizin kötü yaşam koşullarına duyarsız kalmayarak 2 tırlık temel insani yaşam malzemesi hazırladık. Kış şartlarında hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimize bu malzemeleri gönderdik. Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca İdlib'de vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

İdlib, Eskil, Güncel

Kaynak: AA

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