Eskilerin Sosyal Medyası Türkülerdi

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Zevk-i Tahattur' programının bu ayki konuğu karikatürist Hasan Kaçan oldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın yaptığı programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ve davetliler katıldı.

HER DÖNEMİN SOSYAL MEDYASI VAR

Programın başında türkülerin hikâyelerine dair anekdotlar aktaran Kaçan, türkülerin eski zamanın sosyal medya ağı görevini gördüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

"Türküler geçmişin sosyal iletişim ağını oluşturuyordu. O dönemin sosyal medyası, Whatsapp'ı türkülerdi. Teknolojiyle şimdi birbirimize konum atıyoruz, o zaman böyle bir imkânımız yoktu, türküler yoluyla hallediyorduk bu işi. İnsanlar birbirine mesaj atıyorlar türküler vasıtasıyla. Mesela 'İndim dere kenarına' diyor, konum atıyor sevdiğine. 'Ada sahillerinde bekliyorum' diyor, yine bir konum bildiriyor. Dolayısıyla her dönemin kendine göre bir sosyal medyası var, o dönemin sosyal medyası türkülerimiz ve şarkılarımızmış."

İZİ SÜRÜLENLERİ ZEVK-İ TAHATTUR'LA HATIRLATIYORUZ

Zevk-i Tahattur'un Esenler'de gelenek haline geldiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Zevk-i Tahattur Esenler'de artık gelenek haline geldi. 'Hatırlanma zevki' anlamına geliyor. Bizler insanları hatırlarız ama genelde öldükten sonra hatırlarız. Oysa insanları hayattayken hatırlayıp hem onları motive etmek, hem onlara teşekkür etmek hem de ürettiklerine teşekkür etmek geriden gelecek nesle müthiş bir motivasyondur" dedi.

Bu topraklarda izi bırakanları Zevk-i Tahattur'la hatırladıklarını dile getiren Göksu, "İnsanı yetiştirmek istiyorsanız rol modeller ortaya çıkartmanız lazım. Rol modeller ortaya çıktıktan sonra nesil kendisine modelleri seçmesi lazım. Biz de bu topraklarda iz bırakanları, izi sürülenleri bu Zevk-i Tahattur'la hatırlatarak bizim kuşağımızı bizden sonra gelen kuşağa, yeni nesle rol modellerini öğretmiş oluyoruz. Aynı zamanda emek verenlere de gerçekten hatırlandıklarını, iyi işler yaptıklarını ve iyi işler yapmaya devam etmelerini arzu ettiğimizi ifade etmiş oluyoruz. Geçmişi hatırlamak güzel bir şey ama bugünü hatırlamak daha doğru bir şeydir. O yüzden biz bugünü hatırlayarak gelecek nesillere önemli bir yol haritası çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.