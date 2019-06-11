Eskilspor Kulübü belediye bünyesine geçti

AKSARAY (AA) - Aksaray
'a bağlı Eskil
ilçesinde faaliyet gösteren Eskilgücüspor Kulubü yaptığı Olağan Genel Kurul'da, Eskil Belediyesi bünyesine geçerek ismini de Eskil Belediyespor Kulubü olarak değiştirdi.
Çöl Kartalları olarak bilinen Eskil Belediyespor Kulübü'ne belediye tarafından otobüs tahsis edildi.
Spor ve sporcunun dostu olduklarını ifade eden Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen
, sporun gençleri zararlı alışkanlıklardan koruduğunu, amaçlarının çeşitli branşlarda ilçede milli sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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