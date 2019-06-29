29.06.2019 12:24
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Eskimo cinsi köpeğin dondurma aşkı

Eskimo cinsi köpeğin dondurma aşkı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Alişan Örgen'e (19) ait Ayaz adlı Amerikan Eskimo cinsi köpeğin en sevdiği yiyecek vanilyalı dondurma. Sahibi, geçen yıl öğrendiği köpeğini dondurma sevgisini geri çevirmiyor ve haftada iki kez vanilyalı dondurmayla besliyor.

Antalya 'nın Kumluca ilçesinde Alişan Örgen'e (19) ait Ayaz adlı Amerikan Eskimo cinsi köpeğin en sevdiği yiyecek vanilyalı dondurma. Sahibi, geçen yıl öğrendiği köpeğini dondurma sevgisini geri çevirmiyor ve haftada iki kez vanilyalı dondurmayla besliyor.

Alişan Örgen 4 yıl önce Serik İlçesinden yavru olarak aldığı Ayaz'ın geçen yıl dondurma sevdiğini öğrendi. Geçen yaz olduğu gibi bu yaz mevsiminde de Alişan dondurmalarını Ayaz'la paylaşıyor.

Alişan Örgen; "Ayaz'ı 4 yıl önce Serik İlçemizden yavru olarak sahiplendim. Artık Ayaz ile bir bütün olduk. Bu benim çocuğum gibidir. Kumluca'ya bir mobilya mağazasında çalışıyorum. Ayaz' ın haftalık bakımlarını kendim yapıyorum. Günlük bakımlarını annem Ayla ve ablam Duygu yapıyor" dedi. Geçen yıl köpeğinin dondurma sevdiğini fark ettiğini belirten Alişan Örgen; "Ayaz limonlu ve vanilyalı dondurma seviyor. Vanilyalı dondurmayı daha çok tercih ediyor. Bazen her gün yediriyoruz. Dondurmanın köpekler için zararlı olduğunu düşündüğümüz için haftada 2 defa yediriyoruz" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Kumluca , Antalya , Alişan , Güncel

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