29.06.2019 14:04
Haberler » “genel“ » Haber

Eskimo cinsi köpeğin dondurma aşkı

Eskimo cinsi köpeğin dondurma aşkıANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Alişan Örgen'e ait Ayaz adlı Amerikan Eskimo cinsi köpek dondurma yemeden durmuyor.

Eskimo cinsi köpeğin dondurma aşkı
ANTALYA - Antalya 'nın Kumluca ilçesinde Alişan Örgen'e ait Ayaz adlı Amerikan Eskimo cinsi köpek dondurma yemeden durmuyor.
Alişan Örgen 4 yıl önce Serik İlçesinden yavru olarak aldığı Ayaz'ın geçen yıl dondurma sevdiğini öğrendi. Geçen yaz olduğu gibi bu yaz mevsiminde de Alişan dondurmalarını Ayaz'la paylaşıyor.
Alişan Örgen; " Ayaz'ı 4 yıl önce Serik İlçemizden yavru olarak sahiplendim. Artık Ayaz ile bir bütün olduk. Bu benim çocuğum gibidir.
Kumluca'ya bir mobilya mağazasında çalışıyorum. Ayaz' ın haftalık bakımlarını kendim yapıyorum. Günlük bakımlarını annem Ayla ve ablam Duygu yapıyor" dedi. Geçen yıl köpeğinin dondurma sevdiğini fark ettiğini belirten Alişan Örgen; "Ayaz limonlu ve vanilyalı dondurma seviyor. Vanilyalı dondurmayı daha çok tercih ediyor. Bazen her gün yediriyoruz. Dondurmanın köpekler için zararlı olduğunu düşündüğümüz için haftada 2 defa yediriyoruz" dedi.Eskimo cinsi köpeğin dondurma aşkı
Kaynak: İHA
Kumluca , Alişan , Genel

Son Dakika Haberleri
15:51 Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum'dan start aldı
15:41 Sıcaklarda 'Maraş dondurması' ile serinliyorlar
15:36 Kapadokya'da 117 kaçak yapı yıkıldı
15:22 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Benim en övündüğüm projem TOBB ETÜ'dür"
15:17 Termometreler 43 dereceyi gösterdi...Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın ediyor
15:15 Yüzmeye gitmeden bu siteye mutlaka bakın
15:04 Üsküdar'da bina boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye tarafından kurtarıldı