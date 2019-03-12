Eşkinat'tan Çiftçiye Alım Garantili Üretim Projesi

Millet İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat, "Çiftçinin yüzünü güldürecek proje" adı ile hayata geçirdiği Modern Serada Çiçekçilik Projesinin daha da büyütülüp çeşitlendirilerek şehrin bir üretim merkezine çevrileceği ve proje kapsamında Süleymanpaşalı çiftçilere alım garantili üretim yaptırılacağının müjdesini verdi.

"AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZA ÖNCÜ VE ÖRNEK OLARAK SERACILIĞI YAYGINLAŞTIRMAK"

Örnek Uygulama Alanı Projesinin hayata geçtiğini vurgulayan Ekrem Eşkinat; "İlçemizin kırsal kesimlerinde alternatif ve katma değeri yüksek tarım ürünleri üretimini teşvik etmek amacıyla başlatılan, 'Süleymanpaşa Modern Serada Çiçekçilik Örnek Uygulama Alanı' projesi hayata geçirildi. Amacımız vatandaşlarımıza öncü ve örnek olarak seracılığı yaygınlaştırmak. Proje ile belediyelerin kent süslenmelerinde kullandıkları canlı çiçeklerin üretimini ve çiftçilerimizin benzer yatırımlar için teşvik edilmesi ve eğitilmesini amaçlıyoruz." dedi.

"YENİ DÖNEMDE ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜ ALIM GARANTİSİ İLE GÜLDÜRMEYE HAZIRIZ"

Örnek serada üretilen çiçeklerin halka dağıtıldığını ifade eden Eşkinat; "Seramızı hem eğitim, hem üretim amaçlı yaptık. Şimdi o seranın çiçeklerini dağıtıyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi Bayındır'dan ya da Yalova'dan çiçek almak yerine kendi tohumlarını kendi bahçelerine eker hale geldi. Şimdi istiyoruz ki alım garantili başka ürünleri de çiftçimize ürettirip alalım. Onun için bu dönemin son meclis toplantısında Mutlu Kent Tarım Ürünleri Anonim Şirketi'nin kurduk. Yeni dönemde çiftçimizin yüzünü alım garantisi ile güldürmeye hazırız." şeklinde konuştu.

MODERN SERADA ÇİÇEKÇİLİK PROJESİ NEDİR?

"Süleymanpaşa Modern Serada Çiçekçilik Örnek Uygulama Alanı" projesi kapsamında inşa edilen sera 1800 metrekare kapalı alana sahip. Ayrıca sulamada rüzgâr ve güneş enerjisinden de yararlanılıyor. Tamamen dijital olarak kumanda edilebilen sulama sistemine sahip olan serada, kullanıcı sulama suyundaki gübre ve gerekiyorsa ilaç miktarını bilgisayarı ya da akıllı telefonu ile takip ya da kontrol edebiliyor. Sera, yağmur suyunu depolayıp yeniden kullanarak su tasarrufu da sağlayabiliyor. Millet İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat ile örnek proje verilecek eğitimler ve alım garantisi ile çiftçiler için dev bir gelir kapısı oluşturacak.

Kaynak: Bültenler