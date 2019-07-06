06.07.2019 18:58
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Eskipazar'da "23. Alan Yaylası Şenlikleri"

Eskipazar

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "23. Alan Yaylası Şenlikleri" yapıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "23. Alan Yaylası Şenlikleri" yapıldı.
Hamzalar ve Kabaarmut Köyleri Derneğince, Eskipazar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının katkılarıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlikler gerçekleştirildi.
Eskipazarlılar arasında birlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen şenlikte, karakucak güreşleri ile yöresel müzik ve folklor gösterilerine yer verildi.
Vali Fuat Gürel, etkinlikte yaptığı konuşmada, şenliklerin uzun süredir devam ettiğini ve binlerce kişinin bir araya gelip hasret giderdiğini söyledi.
Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Gürel, "Bu alanda binlerce insan var. Bu kadar kalabalığı bir araya getirmek kolay değil. Bu arkadaşlar gönül vermişler, emek sarf etmişler bu kadar insanı buraya toplayacak bir altyapı oluşturmuşlar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.
Şenliğe, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Eskipazar Kaymakamı Muhammed Burak Akköz ve Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Eskipazar, Hamzalar, Karabük, Kültür Sanat

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