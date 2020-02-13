Haberler » Güncel » Eskipazar'da eğitime kar engeli - Haber

Eskipazar'da eğitime kar engeli

Karabük'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Eskipazar ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

13.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:52Eskipazar'da eğitime kar engeli
'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskipazar ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları bildirildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Safranbolu ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullar da bugün tatil edilmişti.

Eskipazar, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:00  Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?
09:35  Cuma mesajları 2020 - En anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları
08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
13.02.2020 10:50:02