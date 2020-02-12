Haberler » Güncel » Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli - Haber

Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

12.02.2020 00:59 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:59Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli
'ün ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eskipazar İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda 12.02.2020 çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiş olup kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır kamuoyuna ilanen duyurulur" denildi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Eskipazar, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  12 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
12.02.2020 02:05:15