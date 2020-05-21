ESKİŞEHİR 11 yaşındaki Iraklı çocuk, balkondan düşüp öldü

11 yaşındaki Iraklı çocuk, balkondan düşüp öldüESKİŞEHİR'de, 2'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Irak uyruklu Vahap Hamit Davut (11) yaşamını yitirdi.

21.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:58

11 yaşındaki Iraklı çocuk, balkondan düşüp öldü

ESKİŞEHİR'de, 2'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Irak uyruklu Vahap Hamit Davut (11) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Burcu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Vahap Hamit Davut 2'nci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vahap Hamit Davut'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Küçük Davut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR 11 yaşındaki Iraklı çocuk, balkondan düşüp öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Odunpazarı, Irak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’den darbeci Hafter’in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Kayseri’de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Boğaz’da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Haber
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Haberler››Güncel››ESKİŞEHİR 11 yaşındaki Iraklı çocuk, balkondan düşüp öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:56: İş makinesi taşıyan TIR, bahçe duvarına çarptı - Haber 14:56: ESKİŞEHİR 11 yaşındaki Iraklı çocuk, balkondan düşüp öldü - Haber 14:56: BURSA Karacabey'de davul geleneği devam ediyor - Haber 14:56: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Haber 14:56: Türk Kızılay'dan sağlık çalışanlarına destek - Haber 13:50: Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı - Haber 13:48: Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz - Haber 12:59: Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi - Magazin 12:30: Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı - Haberler