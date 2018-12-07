Eskişehir 112 Acil Servis İçin Yeni İstasyon

07 Aralık 2018 Cuma 12:21



07 Aralık 2018 Cuma 12:21

Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Tepebaşı 5 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılışı gerçekleştirildi.Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde bulunan istasyonun açılışına; AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ve çok sayıda 112 personeli katıldı."457 kişilik büyük bir aileyiz"Açılışta konuşan Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Eskişehir halkına aralıksız hizmet verdiklerini belirterek, "28 istasyon 48 ambulansla Eskişehir'imize 112 ekibi olarak hizmet veriyoruz. 457 kişilik büyük bir aileyiz. Eskişehir'in sağlığı için 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermekteyiz. Bugün de 29'uncusu olan Tepebaşı 5 nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. İstasyonumuz fiilen 1 aydır zaten çalışıyor. Şuanda resmi açılışını gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı."Vakalara 10 dakikanın altında yüzde 95 varışla hizmet ediyoruz"Ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir 112 ekibinin vakalara çıkış hızına dikkat çekerek, "Biliyorsunuz bu hafta Acil Sağlık Hizmetleri Haftası aynı zamanda. Hep övündüğümüz bir şey vakalara 10 dakikanın altında yüzde 95 varışla hizmet ediyoruz. Bu konuda tüm 112 personelinin büyük emeği var. ben tekrardan teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.Yapılan konuşların ardından kesilen kurdeleyle 112 istasyonunun resmi açılışı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR