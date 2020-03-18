Eskişehir 112'den Çanakkale şehitlerine ahde vefa
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.
18.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:44
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.
Kurumun resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale cephesinde şehit olan sıhhiye bölüğünde görevli, Şehit Sıhhiye Er Süleyman oğlu Hasan, Şehit Er Osman oğlu Ömer Ali, Şehit Er Ahmet oğlu Bayram ve Türkiye'nin ilk hemşiresi olan Safiye Hüseyin gibi birçok Eskişehirli şehit anıldı. Çekilen videonun devamında ise, nöbeti devreden sıhhiye bölüğünün nöbetini Eskişehir 112 personelinin devraldığı anlatıldı.
Ayrıca paylaşılan videonun açıklama kısmında ise, "Eskişehir 112 olarak nöbeti devralıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; nöbeti devralıyoruz" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kurumun resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale cephesinde şehit olan sıhhiye bölüğünde görevli, Şehit Sıhhiye Er Süleyman oğlu Hasan, Şehit Er Osman oğlu Ömer Ali, Şehit Er Ahmet oğlu Bayram ve Türkiye'nin ilk hemşiresi olan Safiye Hüseyin gibi birçok Eskişehirli şehit anıldı. Çekilen videonun devamında ise, nöbeti devreden sıhhiye bölüğünün nöbetini Eskişehir 112 personelinin devraldığı anlatıldı.
Ayrıca paylaşılan videonun açıklama kısmında ise, "Eskişehir 112 olarak nöbeti devralıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; nöbeti devralıyoruz" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Haberler
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Haberler
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Haberler
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Haberler
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Haberler
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı