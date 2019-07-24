ESKİŞEHİR 20 YILDIR TOPLADIĞI ANTİKA EŞYALARLA EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

ESKİŞEHİR'de emlakçılık yapan Hakan Uzun (46), 20 yıldır topladığı eski eşyalarla evinin bir odasını adeta müzeye dönüştürdü.İstiklal Mahallesi'nde emlakçılık yapan 3 çocuk babası Hakan Uzun, 20 yıldır antika eşyaları biriktiriyor. Gramofon, bisiklet ve radyo gibi eşyaların yanı sıra Osmanlıca yazılmış eski belgeleri de toplayan Uzun, Osmanlı'nın son dönemlerine ışık tutan; tapu, tezkere, mahkeme evrakları gibi birçok belgeyi koleksiyonunda yaşatıyor. Topladığı eserlerle evini adeta antika müzesine çeviren Uzun, artık yeni eşyaları odasına sığdıramadığını, eserlerin manevi açıdan kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. İlk olarak eski bakır süs eşyaları biriktirmeye başlayan Uzun, şimdi ise birbirinden değerli antika eşyaları evindeki odaya sığdıramıyor. İşi gereği birçok eve girip çıkan Hakan Uzun, insanların değersiz gördüğü için evlerinde bıraktığı eşyaları toplayarak böyle bir koleksiyon oluşturduğunu belirtti. Uzun, 'Yaklaşık 20 yıldır eski eşyaları biriktiriyorum. Önce insanların evine süs olarak koyduğu küçük bakırlarla başladım biriktirmeye. Sonrasında bu merak ilerledi ve elime geçen ürünleri değerlendirmeye, odamın bir köşesinde saklamaya başladım. Bu antika merakı eskiden beri bende var. Emlakçı olduğum için insanların evlerinden çıkarken bıraktıkları eski malzemeleri değerlendirdim. Biriktirdim, eşya, giysi derken evin bir odasını tamamen eski eşyalarla doldurdum. Ayrıca bunlar için kullandığım depomda da yer kalmadı. Böylelikle insanların attığı malzemeleri ben değerlendirmiş oldum diye konuştu.TAPULARI, EVE ARABAYA DEĞİŞMEMTopladığı eserlerin manevi açıdan çok değerli olduğunu ifade eden Uzun, 'Elimdeki eski Osmanlı tapularını ve belgelerini bir evden buldum. Çöp olarak atmak üzereydiler. Bunları benim gibi antika biriktiren arkadaşım Ali Çelik'e tercüme ettirdim ve 110 yıllık bir Osmanlı kira sözleşmesi olduğunu öğrendim. Benim için değeri büyük. Osmanlı tapuları, askerlik belgeleri ve ismini sayamayacağım birçok eski belge var elimde. Şu anda elimde olan kira sözleşmesini bir arabaya veya eve değişmem. Maddi açıdan bir şey ifade etmeyebilir ama benim için manevi değeri yüksek. Böyle bir tarihin, Odunpazarı evlerinin tapularının, resimlerinin benim elimde olması gurur veriyor bana. Eskiyi yaşıyorum dedi