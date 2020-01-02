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Eskişehir adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'yüzümü açmayın' diye bağırdı

Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdıEskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

02.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:22
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı
'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere görünce Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın diye bağırdı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 72,2 gram bonzai, 12,68 gram metamfetmin, 9,43 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.
Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, eğilerek saklanmaya çalıştı ve 'Ne olur kafamı örtün. Ne olur yüzümü açmayın. Ağabey vurursun, döversin ama kafamı neden açıyorsun' diye bağırdı. Soruşturma sürüyor.
Eskişehir adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'yüzümü açmayın' diye bağırdı

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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