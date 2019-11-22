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Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 'Diş Hekimleri Günü' kutlandı

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 'Diş Hekimleri Günü' dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

22.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:34Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 'Diş Hekimleri Günü' kutlandı
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 'Diş Hekimleri Günü' dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Düzenlenen kutlama programında konuşan AK Parti Eskişehir Harun Karacan, "Sağlıkta gelinen nokta ile kara düzen çalışmalar bitti. Mahalle arası dişçilikten böylesi kompleks diş hastaneleri ile hizmet verilir hale geldi" dedi.

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Soner Yılmaz ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Mesleğimiz tıp branşları ile aynı ortak paydada fakat farklı bir yolda ilerlemektedir. Biz mesleğimizi icra ederken hem anatomik uygunluğa hem fonksiyonel işlevselliğe hem de estetik algıya göre çalışırız. Tüm bunları yaparken hasta psikolojisi ile hastanemize başvurmuş hastanın dilinden anlamaya, onunla empati kurmaya ve en önemlisi 'bir aracı olarak' ona şifa vermeye çalışırız. Hastanemiz 2010 yılında yeni hizmet binasında 62 ünite ve 65 diş hekimi ile hizmet verirken şu an tamamı nitelikli olarak tanımlanan 94 ünite ve 120 diş hekimi ile hizmet vermektedir. Bu istikrarlı gelişim sizlerin sayesinde devam edecektir."

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışmalarını içeren slayt sunumu sonrasında diş hekimliğine 25 ve 30 yıldan fazla süre emek veren hekimlere teşekkür belgesi ve plaketleri Milletvekili Harun Karacan, İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Erdinç Özkurt, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Soner Yılmaz ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Barış Hancı tarafından verildi. - ESKİŞEHİR

Harun Karacan, Soner Yılmaz, Milletvekili, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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