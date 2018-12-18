Eskişehir Akaryakıt İstasyonunda Otomobille Drift Yapan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

Kaynak: DHA

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.Eskişehir-Kütahya karayolunun 4'üncü kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, S.A. otomobiliyle istasyonda drift yaptı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda S.A., ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı. Polisler, S.A.'ya drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesti, otomobilini de 2 ay süreyle trafikten men etti.