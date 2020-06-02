ESKİŞEHİR Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldıESKİŞEHİR'de, 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı protestolarında saldırıya uğrayıp tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19), dövüldüğü sokakta anıldı.

02.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:35
Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı
ESKİŞEHİR'de, 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı protestolarında saldırıya uğrayıp tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19), dövüldüğü sokakta anıldı.
Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak'ta anma töreni düzenlendi. Anma etkinliğine CHP'li milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ile yaklaşık 50 kişi katıldı. Kalabalık sık sık 'Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür' ve 'Ali İsmail Korkmaz onurumuzdur' sloganları attı.
Kalabalık adına konuşan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Özge Akgül Ayaz, "7 yıl önce Türkiye yakın tarihinin en demokratik mücadelesi olan Gezi de gençlerimizi yitirdik. Bu sokak 'Nefes alamıyorum' diyen 19 yaşındaki bir gencin ölümüne şahitlik yaptı. Adı bile değişmedi. O günden beri Emel annenin dediği gibi adalet bekliyoruz. Bu günden yarına unutmayacağız çığlığımız oldu Ali İsmail Korkmaz'ın sözleri. 'Vurmayın'. Gezi romantik bir nostalji değildi, olmayacak ve bağımsız demokratik Türkiye mücadelemizin içinde tarihsel bir miras olarak yaşamaya devam edecektir. Bu sokakta Türkiye de emekçilerin demokrasi sokağı olmaya devam edecektir" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından kalabalık, Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bıraktıktan sonra dağıldı. ESKİŞEHİR Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali İsmail Korkmaz, Güncel, Haber

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