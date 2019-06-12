ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

Kaynak: DHA

Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinciEskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler, kep atarak sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Bazı öğrenciler kentten ve arkadaşlarından ayrılacağı için gözyaşı dökerken, bazıları da müzik eşliğinde mezuniyetlerini kutladı.Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı başladı. Üniversitesinin bu yıl ki ilk mezuniyet töreni Yunus Emre Kampüsü'nde İktisat Bölümü öğrencilerince yapıldı. Mezuniyet törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Hukuk Fakültesi önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından oluşturulan kortej törenin yapılacağı stadyuma kadar yürüdü. Öğrenciler adına konuşan bölüm birincisi Makedonya uyruklu Anna Marija Dimeska, Eskişehir'de çok güzel zamanlar geçirdiğini ifade ederek, İlk geldiğim zamanlar çok sıkıntılar çektim. Ancak arkadaşlarım ve dostlarım sayesinde bu şehirde çok güzel zamanlar geçirdim. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederimö dedi.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, Geleceği inşa edecek gençler eğitimli bir şekilde gerçek hayata gönderiyoruz. Bu çocukları, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sisteminde hür, bağımsız, kimseye tabi olmadan çok zeki şekilde verdiğimiz bilgileri almış şekilde mezun ediyoruz. Mezunlarımız çok kaliteli bir eğitim ordusu gibi. Biz çocuklarımızı rahatlıkla mezunlarımıza teslim edebiliriz. Mezunlarımızın yaşamını kimseye tabi olmadan hür şekilde sürmesini istiyoruz. Çok sağlıklı temellere dayalı samimi bir aile kurmanızı temenni ediyoruzö şeklinde konuştu.MEZUNLAR KEP ATARAK EĞLENDİKonuşmaların ardından akademisyenler mezun öğrencilere belgelerini verdi. Ardından ise mezun öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinçlerini aileleriyle birlikte yaşadı. Anadolu Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olan Büşra Aksoy, çok heyecanlı olduğunu belirterek, Eskişehir'den ayrılmak beni tabi ki üzüyor. 5 yıldır bu şehirdeyim ama mezun olmak çok güzel. İngilizce öğretmenliği yapmak istiyorum, başka bir ülkede çalışacağım gibi şuanda. Bölümümle alakalı değil ama güzel deneyim olacağını düşünüyorumö dedi. İngilizce İktisat bölümünü mezunlarından Gülçin Aktaş ise hem üzgün hem de çok sevinçli olduğunu belirterek, Okuldan mezun oldum ve hemen iş hayatına atılacağım. Şuan hiçbir şey hissedemiyorum çünkü bir yandan hüzün diğer yandan mezuniyet sevincim var. Duygularım bu nedenle çok karışık. Mezuniyet için elbise ve ayaklarım için tam bir günümü harcadımö şeklinde konuştu.Mezun öğrencilerden Halil İbrahim Türkmen da çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu kaydederek, Mezun oldum için çok heyecanlıyım. Hayat yeni başlıyor bizim için. Üniversitede yaşadıklarımı hayatım boyunca unutmayacağım. Yüksek lisansla başlayıp akademik kariyer yapmak istiyorumö ifadelerini kullandı. Ailelerde tribünden çocuklarının mezuniyet törenlerini cep telefonlarına kaydettikten sonra sevinçlerine ortak oldu.