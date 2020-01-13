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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kozak'tan, 'E-İhracatta Yerelleşme' konulu...

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak, 'E-İhracatta Yerelleşme' konulu konferans verdi.

13.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:25Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kozak'tan, 'E-İhracatta Yerelleşme' konulu...
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak, 'E-İhracatta Yerelleşme' konulu konferans verdi.

Konferansa; konuya ilgi duyan katılımcılar katıldı. 'E- ihracatta Yerelleşme' konusunda; Sinerji Hareketi etkinlikleri çerçevesinde konferans veren Doç. Dr. Rıdvan Kozak, ülkenin kronik dış ticaret açığını ve turizmin stratejik sektör olduğunu hatırlattı. Kozak, dünya üzerinde sayıları hızla artarken bu ülkenin UNICORN bir şirkete sahip olamamasının gerekçesini yerel boyutta düşünmenin ötesine geçememeye bağladı. Global ve Glocal olmak gerek diyen Kozak, "Küresel şirketlerin dünya üzerinde farklı dillerde, jenerik internet adresleriyle, e-ihracatta yerelleşme çabalarını ve adımlarını" örneklerle anlattı. Bir dönem ücretsiz sunularak alıştırılan hizmetlerin artık ücretlendirilmeye başlanmasından söz ederek, abonelik ve platform ekonomilerinin gelecekteki yerine dikkat çeken Kozak, "Küresel oyuncu olmak için bu tür iş ve gelir modelleri üzerinde durmak gerektiğini" söyledi.

Dünyada en değerli markaların içinde internet adreslerinin olduğunu, domainlerin birer dijital varlık olduğunu söyleyen Kozak, "İnternet adreslerinin milyonlarca dolar karşılığı el değiştirdiğini" örneklerle anlattı.

Konferans sonunda; Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam tarafından; konferansı veren ve sunan Doç. Dr. Rıdvan Kozak'a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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