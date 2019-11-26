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Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini Anıtkabir ziyareti

Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği; Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini, Eskişehir'den Ankara'ya götürerek Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

26.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:48Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini Anıtkabir ziyareti
Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği; Eskişehir Anadolu Yıldızları Kulübü öğrencilerini, Eskişehir'den 'ya götürerek 'i ziyaret ettiler.

Dernek yönetim kurulu üyelerinden Serpil Özbek ve Sara Timur, ziyaret ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada, "Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği sponsorluğunda; Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü sporcuları ile hep birlikte Eskişehir'den Ankara' ya giderek Anıtkabir'i ziyaret ettik ve ziyaret yoğun ilgi gördü. Derneğimizin burslu öğrencileri, Anadolu Yıldızları Spor Kulübü'nün tekvando sporcuları ve antrenörleri Büşra Benzer, Osman Benzer ile birlikte Eskişehir'den Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret ettik. Amacımız, "Anıtkabir e hiç gitmemiş olanlara farkındalık oluşturmak ve daha önce hiç şehir dışına çıkmamış öğrencilere de farklı deneyimler yaşatmak ve kazandırmaktır. Anıtkabir'e ziyarete götürdüklerimiz, çok heyecanlandılar ve çok mutlu oldular" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Anıtkabir, Ankara, Yaşam

Kaynak: İHA

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