ESKİŞEHİR Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandıBÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi.

21.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:34
Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı
BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi.
Eskişehir Valiliği bahçesindeki törene Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Nuray Akçasoy, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tören sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapıldı. Vali Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkleri sundu. ESKİŞEHİR Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin 100’üncü yıl dönümü törenle kutlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar’dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul’da çıkan yangınların yüzde 34’ü sigara kaynaklı Haber
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Ahmet Kaya’nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Haber
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Haberler››Güncel››ESKİŞEHİR Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:30: Tartıştığı yengesini ayağından vurdu - Haber 14:29: Balkonda bulduğu insan yüzlü örümceği (Yengeç böceği) beslemeye başladı - Haber 14:29: (Havadan fotoğraflarla) - Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın ettiler; uzun araç kuyrukları... - Haber 14:28: Babalar Günü öncesi, oğlunun intiharını nöbette öğrendi - Haber 14:28: Atıl şekilde bekleyen bina vatandaşın hizmetine sunulacak - Haber 14:25: Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi - Spor 11:58: Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti - Haber 11:27: İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber