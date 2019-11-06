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Eskişehir atm'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı

ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandıEskişehir'de bankaların ATM'lerine papağan adı verilen aparat takarak kredi kartı bilgilerini çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı.

06.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:36
ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de bankaların ATM'lerine papağan adı verilen aparat takarak kredi kartı bilgilerini çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir banka ATM'sine papağan adı verilen özel kopyalama cihazı takılarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin aynı yöntemle dolandırıcılık yapan S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler İstanbul, Bolu ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de aralarında Konya ve Sakarya'nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Soruşturma sürüyor.
Eskişehir atm'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA


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