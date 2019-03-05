Eskişehir Bakan Varank 25 Dekarlık Seracılık Yatırımları da 'Yatırım Teşviki'nden Faydalanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Eskişehir
'in Mahmudiye
ilçesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
tesisleri incelemesinin ardından partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Daha sonra beraberindeki milletvekili ve partililerle Beylikova
ilçesine giden Bakan Varank, burada mehter takımıyla karşılandı. Beylikova ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Bakan Varank, 31 Mart'ta seçimlerin Türkiye
'nin beka seçimleri olduğunu söyledi. Partisine ve adaylara destek isteyen Varank, 'Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Biliyorsunuz biz bu seçimlere Cumhur ittifakıyla bir yola girerek başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu seçimler sadece bir belediye seçimi değildir. Sadece şehirlerimizin kaderine karar verecek seçimler değildir. Bu seçim aynı zamanda bizim beka mücadelemizde önemli bir virajdır. Dünyanın içinden geçtiği konjonktürü görüyorsunuz, etrafımızdaki ateş çemberini görüyorsunuz. Ülkelerin birbirleriyle yaptıkları ticaret savaşlarını görüyorsunuz. Bizim bu konjonktürde sapa sağlam durmamız için, Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermemiz için bu seçimde sandıklara sadece belediye seçimi olarak değil, Türkiye'nin bekasını düşünerek, Türkiye'nin beka mücadelesine vereceğimiz desteği düşünerek sandıklara gitmemiz gerekiyorö şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Ak Parti Beylikova seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Bakan Varank ve beraberindekiler Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
'ne geçti.
Mustafa Varank, Türkiye, Eskişehir, Güncel
Kaynak: DHA