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Eskişehir beyaza büründü

ESKİŞEHİR'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

04.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:16Eskişehir beyaza büründü

ESKİŞEHİR'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

'de etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, oluşan eşsiz manzarayı cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çekti. İzmir'den Eskişehir'e gezmek için gelen Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Eskişehir'e geldiğimizde kar sürprizi ile karşılaştık. Aslında pek alışık değiliz. Çok güzel oldu" dedi. Kar yağışı nedeniyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikteki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.



Eskişehir, Porsuk, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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