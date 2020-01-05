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Eskişehir binali yıldırım, eskişehir'de cenazeye katıldı

Binali Yıldırım, Eskişehir'de cenazeye katıldıAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de dünürü İskender Sarı'nın yaşamını yitiren babası İsmail Sarı'nın (93) cenazesine katıldı.

05.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:05
Binali Yıldırım, 'de cenazeye katıldı
AK Parti İzmir Binali Yıldırım, Eskişehir'de dünürü İskender Sarı'nın yaşamını yitiren babası İsmail Sarı'nın (93) cenazesine katıldı. İsmail Sarı'nın devrim otomobili projesinde bizzat yer alan iyi bir ustabaşı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Devrim aracının yapımında bizzat rol almış, onu her gördüğünde heyecanla anlatan çok değerli bir insandı" dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın dünürü İskender Sarı'nın babası İsmail Sarı, Eskişehir'deki evinde hayatını kaybetti. Sarı için bugün Odunpazarı ilçesinde Alaaddin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Binali Yıldırım'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Sarı ailesinin yakınları katıldı.
Binali Yıldırım, dünürü İskender Sarı ile birlikte ön safta yer alarak cenaze namazı kıldı. Namazın ardından İsmail Sarı'nın tabutunu cenaze aracına kadar taşıyan Binali Yıldırım, yakınlarına da baş sağlığı diledi. Hayatını kaybeden İsmail Sarı'nın Devrim otomobili projesinde yer almış iyi bir ustabaşı olduğunu ifaden eden Yıldırım, "İsmail Sarı demir yolları konusunda çalışmış, iyi bir ustabaşıdır. Aynı zamanda dini bütün bir insan, Devrim aracının yapımında bizzat rol almış, onu her gördüğünde heyecanla anlatan çok değerli bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Yakınlarının başı sağ olsun" dedi.
İsmail Sarı, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kara yoluyla kente gelen Binali Yıldırım, cenaze töreninin ardından Eskişehir'den ayrıldı.
Eskişehir binali yıldırım, eskişehir'de cenazeye katıldı

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Kaynak: DHA


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