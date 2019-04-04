Eskişehir Bölgesindeki Tüfe Artışı Ülke Ortalamasının Altında

Eskişehir
'in de yer aldığı TR 41 bölgesindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ülke ortalamasının altında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) son açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2019 verilerine göre; ülke genelinde TÜFE aylık YÜZDE 1,03 arttı. Bu artış oranına karşılık, Bursa
, Eskişehir, Bilecik
illerinin dahil olduğu TR 41 bölgede TÜFE aylık yüzde 0,90 arttı.
TÜİK'in açıklamasına göre aylık en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda olurken, sadece haberleşme grubunda yüzde 0,29 oranında düşüş gerçekleşti. - ESKİŞEHİR
Ekonomi
Kaynak: İHA