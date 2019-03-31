Eskişehir Büyükşehir Adayları Oylarını Kullandı

Kaynak: DHA

Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı CHP'li Yılmaz Büyükerşen ve Ak Parti'nin adayı Burhan Sakallı, oylarını kullandı. CHP'nin adayı ve mevcut büyükşehir belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'ne oy kullanmaya eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte geldi. 1324 numaralı sandıkta oyunu kullanan Büyükerşen, 'Bütün milletimize hayırlısı olsun, inşallah bu seçimlerin sonucu önümüzde yeni seçimler ve bilhassa yeni bir referanduma yol açarda tekrar demokratik, parlamenter ve hukuk devleti düzenine yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1923 yılında başlattıkları ana ilkelere bağlı sisteme geçer Türkiye. Tek adamın rejiminden çoklu demokrasiye geçmek durumundayızö dedi.SAKALLI CENTİLMENCE BİR YARIŞ OLDUCumhur ittifakı adayı Ak Partili Burhan Sakallı ise Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne oyunu kullandı. Eşi Sümeyye, kızı Ayşe ile birlikte okula gelen Sakallı, 1102 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin Eskişehir? hayırlı olmasını dileyen Sakallı, 'Uzun bir kampanya döneminin sonucunda işte bugün halkımızın idare sandıkta tecelli ediyor. Demokrasinin vazgeçilmezi diyebileceğimiz sandık, bugün milletimizin huzura geldi. Bu seçimin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kampanyalarında görev, çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Son derece centilmence bir kampanya sürdü. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte böyle devam ederö şeklinde konuştu.