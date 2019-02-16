Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Konseri

Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Yiğit Karataş
ve dünyaca ünlü şef Gürer Aykal
eşliğinde sahne aldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'ndaki konserin orkestra şefliğini Gürer Aykal yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen'in de izlediği konserde, keman sanatçısı Yiğit Karataş, Mozart
ve Brahams'ın eserlerini sundu.
Eskişehirli sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonrası Büyükerşen, sanatçıları tebrik etti.
Kaynak: AA