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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sahne aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Bilecik'te konser verdi.

07.12.2019 22:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:01
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 'te konser verdi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, şef Patrick Souillot yönetimindeki orkestra, ünlü filmlerin müziklerini seslendirdi.
Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonrası konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Souillot ve değerli ekibine teşekkür etti.
Böyle güzel bir sanat grubunu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Şahin, "Bu benim 35 yıllık hayalimdi. Belediye kurulduğundan bu yana yani 96 yıl sonra böyle bir coşku yaşıyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu, bu etkinlik kent için çok değerli. Orkestranın kentimize gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sahne aldı

Eskişehir, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA


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