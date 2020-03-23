Eskişehir büyükşehir covid-19 eylem planını kararlılıkla uyguluyor

Planlama kapsamında birçok önlem alan Büyükşehir Belediyesi, alınan tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor.

Toplum sağlığına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya koyduğu eylem planı çerçevesinde birçok önemli tedbir aldı. Bu kapsamda öncelikle belediye personeline Covid-19 konusunda bilgilendirici eğitimler verilirken, personel sayısı da hizmetlerin aksamayacağı şekilde azami sayıya indirildi.

Müzeler ve merkezler kapatıldı, eğitime ara verildi

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi ve Kent Belleği Müzesi geçici süreyle ziyarete kapatılırken, Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ile Hayvanat Bahçesi de bu süreçte tedbir amaçlı ziyaretçi kabul etmiyor.

Binlerce kişiye farklı alanlarda eğitim veren ESMEK de bu süreçte geçici süreyle eğitime ara verdi.

Dezenfeksiyona büyük önem veriliyor

Tramvaylar ve otobüsler başta olmak üzere duraklar ve bilet gişelerinde dezenfeksiyona büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak yapılan temizliklerin haricinde her gün binlerce kişinin kullandığı araçlarda özel ilaçlar ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca kurulan mobil ekipler ile gün içerisinde de tramvaylar ve otobüslerin son duraklarında sefer saatleri beklenirken araçlar dezenfekte ediliyor.

Toplu taşımanın haricinde Otogar başta olmak üzere vatandaşların yoğunlukla kullandığı kapalı alanlarda da çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kalabak Su Tesisileri, Halk Ekmek Fabrikası, Katı Atık Enerji Üretim ve Dönüşüm Tesisi gibi kapalı alanları da düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Salgın hastalık konusunda risk grubunda bulunan vatandaşların yoğunlukla kullandığı kent içi mobilyalar sık sık ilaçlanırken, oturma grupları da Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler gereği kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz

Salgına karşı yürütülen ortak mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını unutmayan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte kamuda ve özelde çalışan sağlık çalışanları ile eczacıların tramvaylar ve belediye otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabileceğini duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Ortak mücadelemizde daima yanınızdayız!" mesajı verildi.

Ayrıca yolcu sayılarının %80 oranında azalmasıyla birlikte tramvaylar ve otobüsler seferlerinde de düzenlemeye gidildi.

Mekanik sayaç kullananların suyu kesilmiyor

Korona virüsten korunma önlemleri kapsamında mekanik sayaç kullanan Eskişehirlilerin 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sularının kesilmeyeceğini duyuran ESKİ, mekanik sayaç kullanmayan 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için de mobil ekipler oluşturdu. Vatandaşlar 185'i arayarak adreslerini bildirmeleri halinde, ekipler tarafından kapılarına gidilerek 10 metreküp avans su yükleniyor.

"Halk Ekmek, Halk Süt ve Halk Yumurta'yı güvenle tüketebilirsiniz"

Covid-19 önlemleri kapsamında Halk Ekmek'teki tüm çeşitlerin el değmeden poşetlenerek halka ulaştığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hijyen konusunda titizlikle çalıştıkları Halk Ekmek, Halk Süt ve Halk Yumurta'yı vatandaşların güvenle tüketebileceğini ifade ettiler.

Kent merkezinde bulunan 50'ye yakın büfede hijyen kurallarına büyük önem verdiklerini ifade eden yetkililer, gıda mühendislerinin kontrolünde üretimi yapılan temel gıda maddeleri için vatandaşları Halk Ekmek büfelerine beklediklerini belirttiler.

Zabıta fırsatçılara göz açtırmıyor

Krizi fırsata çevirerek sağlık ürünleri başta olmak üzere gıda fiyatlarını arttıran fırsatçılara göz açtırmayan zabıta ekipleri, İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile ortak denetimler gerçekleştiriyor. Özellikle temizlik ve dezenfektan ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte şikayetleri değerlendiren ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde fahiş fiyat artışlarına karşı satıcıları uyarıyor.

Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik gelen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte tüm zabıta ekipleri kent genelinde vatandaşların yoğun olduğu noktalarda anonslar ile uyarılarda bulunuyor.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan restoran ve kafelerin kapanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği mama desteğini de arttırdı. Kurulan ekipler ile kent genelinde kedi ve köpekler kuru mama ile besleniyor. 'Siz evde kalın, sokaktaki canlar bize emanet' sloganıyla gerçekleştirilen çalışmalar hayvan sever vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

Vatandaş çeşitli yollarla bilinçlendiriliyor

Sosyal medya hesapları başta olmak üzere bilboard, raket, broşür ve el ilanları ile Covid-19 konusunda vatandaşları bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sık sık 'Evde kalın' çağrısı yapıyor. Vatandaşlar her türlü talep ve şikayetlerini sosyal medya aracılığı ile Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırırken, belediyeye olan ödemelerini de online olarak internet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

Kaynak: Bültenler