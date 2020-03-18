ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR MEYDANLARINDA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ
Eskişehir'de cadde ve sokaklar boş kaldıESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halk sokağa çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı.
18.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:02
Eskişehir 'de cadde ve sokaklar boş kaldı
ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halk sokağa çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı kişiler, market alışverişi için dışarı çıktığını söyledi.
Dünya genelinde yayılan ve Türkiye 'de de görülen koronavirüs nedeniyle Eskişehirliler, evlerinde kalmayı tercih edince her gün yüzlerce kişinin gezdiği Porsuk Çayı kıyısı ile yakınında bulunan İki Eylül ve İsmet İnönü Caddesi boş kaldı. Sokaklarda gezenlerin birçoğunun maske ve eldiven taktığı görüldü. Bazı kent sakinleri de marketlerden alışveriş yaptı. İşe gitmek için dışarı çıktığını söyleyen Salih Pekuslu, "Herkes koronavirüsten korkuyor. Ben de işe gitmek için dışarı çıktım" diye konuştu.
Otopark görevlisi Ramazan İşli ise "Günlük buraya ortalama 150-200 araç gelirken, şimdi 15 tane geliyor. Biz de kendi önlemimizi alıyoruz ama yine de kimse gelmiyor. Gördüğünüz gibi sokak bomboş. Geceleri daha da sessiz oluyor" dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyarete kapatılan ve içinde Masal Şatosu ile Hayvanat Bahçesi'nin yer aldığı Sazova Parkı da boş kaldı. Hergün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği parkta kimsenin olmadığı gözlendi.
ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halk sokağa çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı kişiler, market alışverişi için dışarı çıktığını söyledi.
Dünya genelinde yayılan ve Türkiye 'de de görülen koronavirüs nedeniyle Eskişehirliler, evlerinde kalmayı tercih edince her gün yüzlerce kişinin gezdiği Porsuk Çayı kıyısı ile yakınında bulunan İki Eylül ve İsmet İnönü Caddesi boş kaldı. Sokaklarda gezenlerin birçoğunun maske ve eldiven taktığı görüldü. Bazı kent sakinleri de marketlerden alışveriş yaptı. İşe gitmek için dışarı çıktığını söyleyen Salih Pekuslu, "Herkes koronavirüsten korkuyor. Ben de işe gitmek için dışarı çıktım" diye konuştu.
Otopark görevlisi Ramazan İşli ise "Günlük buraya ortalama 150-200 araç gelirken, şimdi 15 tane geliyor. Biz de kendi önlemimizi alıyoruz ama yine de kimse gelmiyor. Gördüğünüz gibi sokak bomboş. Geceleri daha da sessiz oluyor" dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyarete kapatılan ve içinde Masal Şatosu ile Hayvanat Bahçesi'nin yer aldığı Sazova Parkı da boş kaldı. Hergün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği parkta kimsenin olmadığı gözlendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
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