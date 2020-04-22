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ESKİŞEHİR Camideki çelik kasayı çalan 6 şüpheli yakalandı

Camideki çelik kasayı çalan 6 şüpheli yakalandıESKİŞEHİR'de girdikleri caminin çelik kasasının yanı sıra 2 caminin de bağış kutularını çaldığı tespit edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

22.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:23
Camideki çelik kasayı çalan 6 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR'de girdikleri caminin çelik kasasının yanı sıra 2 caminin de bağış kutularını çaldığı tespit edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin çelik kasayı çalıp, 3 kişi taşıyarak götürmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Yeraltı Camii içinde bulunan çelik kasa çalındı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cami ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Gece yarısı yaşanan hırsızlıkla ilgili olarak güvenlik kamera kayıtlarında 3 şüphelinin camiye girdikten sonra çelik kasayı dışarı taşıyıp kaçtıkları tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli tespit edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede 6 şüphelinin camiden çelik kasa hırsızlığının yanı sıra 2 caminin de bağış kutularını çalan şüpheliler olduğu ortaya çıktı.
Geçirdikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin camiye girdikten sonra çelik kasayı bulup 3 kişi taşıdıkları görüldü. ESKİŞEHİR Camideki çelik kasayı çalan 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Odunpazarı, Osmangazi, Güncel
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