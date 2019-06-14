14.06.2019 14:44
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ESKİŞEHİR Cezaevi firarisi 7 şehirde 54 suçtan aranıyordu, Eskişehir'de yakalandı

Cezaevi firarisi 7 şehirde 54 suçtan aranıyordu, Eskişehir'de yakalandıEskişehir'in yanı sıra aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu 7 ilde internet üzerinden sahte profillerle kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtarak 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen...

Cezaevi firarisi 7 şehirde 54 suçtan aranıyordu, Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir'in yanı sıra aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu 7 ilde internet üzerinden sahte profillerle kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtarak 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen Engin D. (33), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli Engin D.?nin bir süredir cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 54 dosyadan aranma kaydının olduğu ortaya çıktı.
Eskişehir'de internet üzerinden oluşturduğu profillerle kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtan Engin D., evlerine girdiği kişilerden beyaz eşyaları tamir için alıp geri vermedi. Bazı kişilerden ise parça değişimi için para alarak ortadan kayboldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gelen şikayetler üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Alınan ifadeler ve dolandırılan kişilerin bulunduğu sokaklardaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameraları incelemesi sonucunda şüpheli Engin D.?nin Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri Engin D.?yi yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Engin D., ifadesi için emniyete götürüldü.
7 ŞEHİRDE 54 SUÇTAN ARANIYOR
Emniyette yapılan incelemede şüpheli Engin D.?nin bir süredir cezaevi firarisi olduğu ve Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya ve Afyonkarahisar'da 'cezaevi firar etmek, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından 54 farklı olay nedeniyle arandığı ortaya çıktı.
SAHTE HESAPLARLA DOLANDIRMIŞ
Şüpheli Engin D.?nin internet üzerinden oluşturduğu hesaplarla kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıttığı, tamir yada bakım için arayanların evlerine giderek beyaz eşyaları aldığı ve geri götürmediği, ayrıca parça değişimi adı altında paralar toplayarak 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.ESKİŞEHİR Cezaevi firarisi 7 şehirde 54 suçtan aranıyordu, Eskişehir'de yakalandı
Kaynak: DHA
Eskişehir, Güncel

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