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Eskişehir Çocuk Kulübü Çalışmalarına devam ediyor

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin ilk toplantısını Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştiren çocuklar, sözcü seçimleri için adaylarını belirledi.

07.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:03 Eskişehir Çocuk Kulübü Çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların da şehir yönetiminde söz sahibi olması ve çocuk katılımını sağlamak amacıyla 80 çocuk tarafından oluşturduğu Çocuk Kulübü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

2017 yılında Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından başlatılan ve çocukların şehir yönetiminde söz sahibi olmasının amaçlandığı Çocuk Kulübü çalışmalarını sürdürüyor. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirilen 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk toplantısında çocuklar tek tek söz alarak, Eskişehir'de çocuk hakları ve çocukların talepleri için çalışacaklarını ifade ettiler. Nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini tartışan ve fikirlerini beyan eden çocuklar, toplantı sonunda 5 sözcü seçtiler. Ayrıca kulüp içerisindeki eğitim, engelli çocuklar, gezi, hayvanları sevme ve koruma, kitap, spor çalışma grupları da belirlendi.

Yaşadıkları mahallelerdeki sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerilerini tartışan çocuklar, her ayın ilk haftasında toplanarak şehir yönetiminde söz sahibi olmak istediklerini ifade ettiler.

18 yaşından küçük tüm bireylerin çocuk olarak tanımlandığını ve bu çocukların da önemli hakları olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çocuk Kulübü Projesi ile çocukların yaşadıkları şehre karşı aidiyet duygularını geliştirmeyi amaçladıklarını belirttiler. Çocukların yaşadıkları mahallelerdeki çocuk hakları ihlallerinin gözlemcisi ve raportörü olacağını belirten yetkililer, uyum içinde çalışarak kentte çocukların da söz sahibi olacağının altını çizdiler.


Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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