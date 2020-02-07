Eskişehir çocuk kulübü çalışmalarına devam ediyor

Her ayın ilk haftası toplanan Çocuk Kulübü'nün bu ayki programında AKUT yetkilileri gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Çocuk Kulübü üyelerini bilgilendirdi.

2017 yılında Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından başlatılan ve çocukların şehir yönetiminde söz sahibi olmasının amaçlandığı Çocuk Kulübü çalışmalarını sürdürüyor. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirilen Şubat ayı toplantısında çocuklara AKUT yetkilileri gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Doğal afetlerde yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda bilgiler veren yetkililer AKUT Eskişehir 'in arama kurtarma köpeklerini de salona getirerek çocuklarla tanıştırdı. Köpeklerle 70'e yakın operasyona katıldıklarını ve bir çok kurtarma çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden AKUT yetkilileri, çocuk kulübüne çalışmalarında başarılar dilediklerini belirtti.

18 yaşından küçük tüm bireylerin çocuk olarak tanımlandığını ve bu çocukların da önemli hakları olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çocuk Kulübü Projesi ile çocukların yaşadıkları şehre karşı aidiyet duygularını geliştirmeyi ve onları farklı alanlarda geliştirmeyi amaçladıklarını belirttiler. Çocukların yaşadıkları mahallelerdeki çocuk hakları ihlallerinin gözlemcisi ve raportörü olduklarını belirten yetkililer, uyum içinde çalışarak kentte çocukların da söz sahibi olacağının altını çizdiler.