Eskişehir çok özel eserler kazanacak

Odunpazarı Belediyesi tarafından Odunpazarı Meydanı'nda "The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi" sloganı ile düzenlenen 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali,3 günü geride bıraktı. Sanatçıların çalışmalarına devam ettiği festivalde, eserler de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Festival de Arasta Çarşı içerisinde topaç çevirme etkinliği düzenlendi. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığı topaç çevirme etkinliğinde, çocuklar unutulmaya yüz tutan topaç çevirme oyunu ile tanışırken, büyükler de çocukluklarına geri döndü. Başkan Kazım Kurt'un ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in de katıldığı topaç çevirme etkinliği, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Vatandaşların 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'ne gösterdiği yoğun ilgi,festivalin 3. günü de devam etti. Sanatçıların çalışmalarını izleyen vatandaşlar, sanatçılardan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Festival alanında bulunan stantları gezen vatandaşlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri festival alanında müzik dinletisi gerçekleştirdi.

FESTİVAL 23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Müzik dinletileri, konserler, halk dansları ve modern dans gösterilerinin yapılacağı festivalde,

21 Haziran 2019 Cuma Günü saat 14.00'de Odunpazarı Belediyesi ve Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığı ile düzenlenen workshoplara devam edilecek. Bağlama, duduk, kaval ve vurmalı çalgıların tanıtılacağı workshoplarda kısa dinletilerde olacak. 22 Haziran 2019 Cumartesi Günü de festival heyecanı devam edecek. Saat 14.00'de Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nde tornet etkinliği yapılırken, 16.00'da Şebnem Sezer, 17.00'de de Crew 2'6 konseri düzenlenecek. Odunpazarı Belediyesi bir geleneği daha devam ettirerek festival kapsamında

ağaç dikim etkinliği düzenleyecek. 23 Haziran Pazar Günü saat 13.00'de 75. Yıl Mahallesi'nde

gerçekleştirilecek olan fidan dikim etkinliği ile Odunpazarı Bölgesi'ne Demokrasi Ormanı kazandırılacak. Festival, 23 Haziran 2019 Pazar Günü saat 17.00'de Ahşap Eserler Galerisi'nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.