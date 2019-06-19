19.06.2019 17:38
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Eskişehir çok özel eserler kazanacak

Eskişehir çok özel eserler kazanacak

Odunpazarı Belediyesi tarafından Odunpazarı Meydanı'nda "The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi" sloganı ile düzenlenen 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 3. günü geride bıraktı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Odunpazarı Meydanı'nda "The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi" sloganı ile düzenlenen 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 3. günü geride bıraktı.

Sanatçıların çalışmalarına devam ettiği festivalde, eserler de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, festival alanına gelerek sanatçılarla görüştü. Stantları gezen Başkan Kurt, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Festival de Arasta Çarşı içerisinde topaç çevirme etkinliği düzenlendi. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığı topaç çevirme etkinliğinde, çocuklar unutulmaya yüz tutan topaç çevirme oyunu ile tanışırken, büyükler de çocukluklarına geri döndü. Başkan Kazım Kurt'un ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in de katıldığı topaç çevirme etkinliği, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Vatandaşların 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'ne gösterdiği yoğun ilgi, festivalin 3. günü de devam etti. Sanatçıların çalışmalarını izleyen vatandaşlar, sanatçılardan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Festival alanında bulunan stantları gezen vatandaşlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri festival alanında müzik dinletisi gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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