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Eskişehir daha rekabetçi olacak

Eskişehir'in metal işleme ve metal eşya üreticileri bir araya gelerek sektörlerinin durumunu ve gelişmesi için yapılabilecekleri değerlendirdi.

24.09.2019 15:42Eskişehir daha rekabetçi olacak
Eskişehir'in metal işleme ve metal eşya üreticileri bir araya gelerek sektörlerinin durumunu ve gelişmesi için yapılabilecekleri değerlendirdi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), her salı farklı meslek gruplarında yer alan üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği Meslek Komiteleri Toplantılarına devam ediyor. Metal Eşya-Metal İşleme Sanayi alanlarında çalışan 12. ve 13. Meslek Komitesi Üyeleri sektörü değerlendirmek için ESO'da buluştu. 12. ve 13. Meslek Grubu firmaların sorunların konuşmak, çözüm yolları belirlemek ve sektörel gelişime katkı için gerçekleştirilen ESO Üye İstişare toplantısının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Her salı farklı meslek gruplarımız ile bir araya geliyoruz ve sektörlerimizi üyelerimizle değerlendiriyoruz" dedi. Birlik ve beraberlik ile çözemeyecek hiçbir problemin olmadığına dikkat çeken Kesikbaş, "Bu kapsamda kurum yetkililerimiz de burada bizlerle ve birlik içerisinde sektörel problemlerimizi çözmek, iş ve istihdam oluşturmak, Eskişehir sanayisini büyütmek ve uluslararası alanda rekabetçi hale getirmek için ortak çalışmalar yürütmek gayesindeyiz. Sizlerden ricamız, marka değeri yüksek ve yetkinliği olan Eskişehir Sanayi Odası'nı kullanın" dedi.

"Çözüm üreteceğiz"

Toplantının gündem maddelerinin değerlendirilmesi sonrası 12. Meslek Grubu Meslek Komitesi Başkanı Recep Taşel, istişare toplantıları sayesinde üyelerin kurumların yetkilileri ile görüşmeler yaparak kurumsal alanda yaşadıkları problemleri de çözebileceklerini belirtti. Taşel, "Problemlerimizi, sıkıntılarımızı konuşmak ve çözüme kavuşturmak amacı ile buradayız. Lütfen kamu kurumlarında çözmediğiniz problemleriniz varsa kurum yetkililerimiz ile görüşün, yol haritası belirleyelim. Kendileri sizlere fayda sağlamak adına istişare toplantılarımıza katılım gösteriyor" diye konuştu.

Gündem maddeleri ise üyelerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar, nitelikli personel ihtiyacı, geri dönüştürülemeyen atıkların imha edilmesi, lojistik, URGE projeleri ile ihracatın artırılması ve ithalatın azaltılması gibi konulardan oluştu. Toplantıda nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmeye yönelik hazırlanan Mesleki Eğitim Merkezi projesi hakkında üyelere bilgiler verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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